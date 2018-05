Franţa consideră inacceptabile propunerile Comisiei Europene privind bugetul PAC Guvernul francez a calificat miercuri drept "inacceptabile" propunerile bugetare ale Bruxellesului in ce priveste Politica Agricola Comuna (PAC), propuneri ce prevad intre altele o reducere cu 5% a fondurilor alocate pentru perioada 2012-2027, transmite AFP. "O asemenea reducere, drastica, masiva si lipsita de ratiune, este pur si simplu de neconceput" si Franta "nu va putea accepta nicio scadere a subventiilor directe pentru agricultori", a aratat intr-un comunicat Ministerul francez al Agriculturii. Scaderea prevazuta ar genera "un risc fara precedent pentru viabilitatea exploatatiilor, cu impact… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

