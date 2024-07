Franța combate șobolanii cu cea mai eficientă armă – dihorul (Video) Șobolanii sunt una dintre cele mai mari probleme ale comunitaților, urbane sau rurale. Dincolo de pagubele pe care le produc și de bolile pe care le pot transmite, sunt și un element major de disconfort. Dar combaterea lor a devenit din ce in ce mai dificila. Chimia este folosita masiv, dar otravurile nu sunt un […] The post Franța combate șobolanii cu cea mai eficienta arma – dihorul (Video) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța se afla in fața unui moment istoric fara precedent, dupa ce partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala (RN) a obținut o victorie surprinzatoare in primul tur al alegerilor parlamentare.

- Primele estimari indica o victorie pentru Reunirea Naționala in primul tur al alegerilor parlamentare din Franța, cu un scor impresionant de 34%, conform BBC. Estimarile plaseaza partidul de extrema dreapta pe prima poziție, marcand o premiera in istoria sa electorala. In schimb, Noul Front Popular,…

- La Bruxelles, șefii de stat și de guvern din UE și-au imparțit „funcțiile de conducere”. Franța este reprezentata de președintele Emmanuel Macron, al carui partid a primit o lovitura dura in alegerile europene, ceea ce i-a diminuat și mai mult statutul internațional. In schimb, Rassemblement National,…

- Astazi, Franța se afla in fața unui scrutin crucial, nu doar pentru viitorul sau intern, ci și pentru intreaga Europa. Alegatorii francezi merg la urne cu extrema dreapta in gand, intr-o atmosfera incarcata de tensiune și nesiguranța. Aceste alegeri parlamentare anticipate sunt considerate de analiști…

- „Ce coincidența nefericita pentru domnul Spinu”. Așa a comentat președintele Partidului Schimbarii, Ștefan Gligor, scandalul de corupție izbucnit la compania franceza, cea care vrea sa ia in concesiune spațiile comerciale de la Aeroportul Chișinau, soldat cu demisia șefului Lagardere și punerea oficiala…

- Ministerul de Finanțe din Franța a anunțat vineri o noua masura legislativa menita sa ofere transparența consumatorilor in fața fenomenului „shrinkflation”. Retailerii francezi vor fi obligați sa notifice cumparatorii in legatura cu reducerea dimensiunii produselor fara o corespunzatoare reducere a…

- Produsele folosite pentru aplicarea unghiilor false, adesea direct pe unghia naturala, reprezinta un risc pentru sanatate din cauza substanțelor chimice din conținutul acestora. Publicația ”60 de milioane de consumatori” din Franța a analizat trei categorii de unghii false care exista pe piața sau in…

- Conform unei proiecții World Bank pe baza datelor Eurostat, Romania și Polonia au șansa sa prinda nivelul puterii de cumparare al Germaniei, Franței și Italiei in mai puțin de zece ani. Experții World Bank au analizat datele din ultimii 20 de ani ai Eurostat, iar concluzia este uimitoare: Nu mai este…