- Un copil in varsta de 9 ani, care prezenta simptome ale unei forme similare cu boala Kawasaki, descrise la pacienti tineri care au intrat in contact cu coronavirusul, a murit, acesta fiind primul deces de acest tip din Franta, informeaza vineri AFP care l-a citat pe medicul sau, scrie Agerpres.

- Cel puțin 25.000 de decese din cauza COVID-19 s-au inregistrat in plus in ultima luna decat o arata rapoartele oficiale. Datele reies dintr-o analiza a ratei mortalitații din 11 zone ale lumii și arata o imagine clara, chiar daca incompleta, a impactului crizei, scrie New York Times. Potrivit New York…

- Arie Even, in varsta de 88 de ani, a murit in 20 martie, fiind primul deces din Israel cauzat de coronavirus. Even a fost infectat de un asistent social, in caminul de batrani din Ierusalim, acolo unde locuia.Deși avea patru copii, 18 nepoți și un stranepot, Arie Even a murit singur, departe de ai sai.…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 58 de cetațeni romani aflați in strainatate, 13 in Italia, 15 in Franța, 18 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, unul in Belgia și unul in Suedia, au decedat, transmite Grupul de

- Un cetatean roman infectat cu noul coronavirus a murit in Franta, numarul total al deceselor romanilor din diaspora din cauza COVID- 19 ajungand la 43, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS), potrivit Agerpres.

- In total, in Franta au fost confirmate 52.128 de cazuri de infectare cu coronavirus, ceea ce inseamna o crestere de peste 7.000 de cazuri fata de ultimele 24 de ore. Este cel mai negru bilant, de la inceputul pandemiei.Totodata, coronavirusul a cauzat moartea a 3.523 de persoane in Franta de la inceputul…

- Pana acum au murit 2 romani pe teritoriul Romaniei de coronavirus și alți 8 romani aflați in strainatate.Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul…

- Inca trei romani au murit in Italia, iar unul in Franta, din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, astfel ca bilantul a ajuns la sapte morti, a anuntat Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE). „De la inceputul epidemiei de COVID-19 și pana la acest moment, sapte cetațeni romani au decedat…