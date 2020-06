Franța: Cincizeci de plângeri din partea diasporei cecene împotriva unui primar Aproximativ cincizeci de plângeri pentru instigare la ura au fost depuse de diaspora cecena împotriva primarului din Nisa (sud-estul Franței), indignata de compararea comunitații cecene oneste cu traficanții de droguri, dupa actele de violența care au avut loc în oraș, potrivit AFP.

Pe 16 iunie, a doua zi dupa violențele din orașul Dijon (est) și din cartierul Liserons din Nisa, primarul din Nisa Christian Estrosi a declarat la tv ca &"într-o serie de cartiere din Franța, comunitatea cecena, care se confrunta cu alte comunitați, lupta pentru a avea un monopol pe piața… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

