Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, si-a exprimat dorinta, intr-un editorial aparut sambata, ca Charlie Hebdo „sa continue sa recurga la arta sa” si si-a explicat decizia de a urmari in justitie, in 2006, publicatia satirica ce publicase caricaturi cu profetul Mahomed, relateaa AFP,…

- Rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, si-a exprimat dorinta, intr-un editorial aparut sambata, ca Charlie Hebdo "sa continue sa recurga la arta sa" si si-a explicat decizia de a urmari in justitie, in 2006, publicatia satirica ce publicase caricaturi cu profetul Mahomed, transmite…

- In contextul in care miercuri a inceput procesul atentatelor din ianuarie 2015, francezii sustin in proportie de 59% publicarea in 2006 a caricaturilor din Charlie Hebdo despre profetul Mahomed, in urma carora a avut loc un atentat sangeros, potrivit unui sondaj realizat atunci pentru La Croix, potrivit…

- Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo republica ilustratiile cu profetul Mahomed care au facut-o tinta jihadistilor in urma cu cinci ani, informeaza Le Figaro potrivit news.ro.„Nu vom dormi vreodata. Nu vom renunta vreodata”, a justificat decizia directorul saptamanalului, Riss, in ajunul…

- Franta a inregistrat 2.238 de cazuri noi de coronavirus si 22 de decese in ultimele 24 de ore, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate (DGS) de la Paris, potrivit cotidianului Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Numarul total al persoanelor decedate de Covid-19 in Franta a ajuns la 30.451.…

- Olivia de Havilland, una dintre marile staruri ale Varstei de Aur a Hollywood-ului, a murit din cauze naturale la domiciliul sau din Paris, unde traia de 60 de ani, potrivit Lisei Goldberg. Ea s-a remarcat de asemenea prin rolul din pelicula ''Aventurile lui Robin Hood'', in anul 1938, iar…

- Tweet Pinterest Messenger Whatsapp Email Share Monicai Lovinescu, este o personalitate marcanta a exilului postbelic romanesc si a donat statului roman locuința sa din Paris pentru a fi pusa in serviciul comunitații romanești din Franța. Continue reading Locuinta in Paris pentru studentii romani din…

- Procurorul Parisului Remy Heitz a anuntat deschiderea unei vaste anchete preliminare cu privire la gestionarea criticata a crizei covid-19 in Franta, vizand capete de acuzare de ”omoruri din culpa” si ”punerea in pericol a vietii altuia”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta ancheta - un…