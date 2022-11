Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a postat vineri seara un sondaj pe Twitter in care le-a cerut utilizatorilor sa voteze daca fostul președinte american Donald Trump, care a fost interzis de catre proprietarii anteriori ai platformei, ar trebui sa fie reprimit pe rețeaua de socializare. Pana sambata dimineața, la ora 9 in…

- „Vox Populi, Vox Dei”, a scris Musk pe Twitter, o expresie latina care inseamna „vocea poporului este vocea lui Dumnezeu”. Sondajul este deschis timp de 24 de ore. Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) Musk, noul proprietar al Twitter, a declarat in mai ca va anula interdictia Twitter…

- Elon Musk, a carui avere neta a scazut sub 200 de miliarde de dolari dupa ce investitorii au renuntat la actiunile Tesla, a vandut 19,5 milioane de actiuni intre 4 noiembrie si 8 noiembrie, arata documentele publicate de Comisia americana pentru valori mobiliare si burse. Aceasta miscare il lasa pe…

- Concedierile impuse de Elon Musk la Twitter au afectat foarte grav India, unde numarul de angajați a fost restrans peste weekend cu mai mult de 90%. Scaderea este dura, dat fiind ca India este o țara cu dezbateri aprige pe Twitter și cu foarte multa dezinformare, de aici și nevoia de moderare online,…

- Mesajul sefului de siguranta si integritate, Yoel Roth, a venit pentru a linisti utilizatorii si agentiile de publicitate dupa preluarea companiei de catre miliardarul Elon Musk. Roth a spus ca 15% dintre angajatii Twitter din echipa de incredere si siguranta, care este responsabila pentru prevenirea…

- Intr-un e-mail trimis joi seara, Elon Musk ii anunta pe angajati ca vor primi pana vineri la pranz o notificare prin care vor fi informati cu privire la statutul lor de angajati. „In cazul in care angajarea dvs. nu este afectata, veti primi o notificare prin intermediul e-mailului dvs. de la Twitter.…

- ”Imi place Elon, dar raman pe Truth”, a spus Trump intr-un interviu pentru Fox News, fara sa spuna in mod explicit ca nu va posta pe Twitter daca contul sau va fi restabilit. Cand postez pe propria platforma, ”oricum merge peste tot. Toti cei care sunt pe Twitter si in toate celelalte locuri o transmit…

- Musk a cerut informatii de la informatorul Peiter Zatko in principal despre modul in care Twitter masoara conturile de spam. Musk a spus ca renunta la acordul sau pentru preluarea companiei, deoarece Twitter i-a indus in eroare pe el si autoritatile de reglementare cu privire la numarul real de conturi…