- Franta a cerut vineri sa se ''faca totul pentru a evita escaladarea'' in Sahara Occidentala dupa lansarea unei operatiuni militare de catre Maroc si anuntarea de catre miscarea de independenta Frontul Polisario a incetarii unui armistitiu care dateaza din 1991, relateaza AFP.…

- Episodul dedicat lui Constantin Brancusi in seria "Who is Romania", prezentata de istoricul britanic Tessa Dunlop, va putea fi urmarit vineri, de la ora 14.00, pe pagina oficiala de Facebook a reprezentantei ICR la Londra, fiind difuzat simultan si pe retelele de socializare ale Tate (Marea Britanie),…

- Franța și SUA ar trebui sa sprijine eforturile Rusiei in reglementarea conflictului in Nagorno-Karabah, a declarat Prim-ministrul Armeniei Nikol Pașinean. „Cred ca Rusia ar trebui sa joace un rol mai semnificativ, inclusiv in restabilirea stabilitații și a pacii in regiunea Nagorno-Karabah, in calitate…

- CHISINAU, 23 sept - Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a tinut un discurs in cadrul dezbaterilor generale la cea de-a 75-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite, in care a vorbit despre perspectivele de dezvoltare economică și reintegrare teritorială, dar și despre marile provocari…

- Statele Unite au proclamat unilateral in cursul noptii de sambata spre duminica, ca sanctiunile Natiunilor Unite contra Iranului sunt din nou in vigoare si au promis sa ii pedepseasca pe cei care le incalca, intr-un gest care risca sa mareasca izolarea lor, dar si tensiunile internationale, noteaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a transferat 100.000 de euro pentru susținerea societații civile și a presei independente din Belarus.Contribuția Romaniei a fost transferata Organizației European Endowment for Democracy (EED), instituție europeana specializata in acordarea de asistența pentru proiecte…