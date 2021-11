Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…

- Rusia a anunțat vineri ca a trimis parașutiști în apropierea graniței poloneze pentru exerciții comune cu Belarus. Moscova și-a intensificat astfel implicarea militara pe teritoriul statului condus de Aleksandr Lukașenko, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza escaladarii crizei migranților…

- Ministrii francezi si rusi ai afacerilor externe si apararii se vor reuni vineri, la Paris, in marja unei conferinte internationale cu privire la Libia, au comunicat marti autoritatile franceze, potrivit AFP. 'Pe langa mizele de stabilitate strategica si de securitate europeana, aceasta intalnire…

- Cerere mare pe piața internationala pentru graul produs in UE, pe fondul recoltelor slabe obținute in multe state mari exportatoare. De pe urma acestei situației a avut de caștigat și Romania, care domina vanzarile de grau pe piata din Egipt, transmite Bloomberg. Tarile din intreaga lume cumpara cantitati…

- O "cârtita" în serviciul Rusiei a lucrat în cabinetul ministrului apararii din Franta, a facut cunoscut fostul director al serviciului de informatii externe (DGSE), Bernard Bajolet, într-un reportaj difuzat duminica seara pe canalul France 5, noteaza AFP, preluata de…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale acordului nuclear iranian ar urma sa participe in aceasta saptamana la o reuniune in New York, in incercarea de a relansa negocierile ce vizeaza revenirea Statelor Unite in acest pact, informeaza AFP preluat de agerpres. "Vom avea, fara indoiala, o intalnire…

