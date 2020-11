Ministerul francez de externe a cerut Pakistanului sa retraga comentariile unui ministru care a sustinut ca presedintele Frantei, Emmanuel Macron, ii trateaza pe musulmani la fel cum procedau nazistii cu evreii in cel de-al doilea razboi mondial, transmite duminica AFP.



Comentariile au fost facute sambata pe Twitter de ministrul pakistanez pentru drepturile omului, Shireen Mazari, in contextul disensiunilor bilaterale legate de republicarea unor caricaturi cu profetul Mahomed in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo.



Mazari a revenit duminica cu noi acuzatii. Ea afirmase…