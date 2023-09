Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti adunati marti in fata sediului guvernului armean au cerut demisia premierului Nikol Pasinian, dupa ce armata azera a lansat o operatiune militara in Nagorno-Karabah, enclava azera cu populatie majoritar armeana pe care Armenia si Azerbaidjanul si-au disputat-o in doua razboaie.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi unul din marii protagonisti ai celei de-a 78-a sesiuni anuale a Adunarii Generale a ONU, un forum unde-si dau intalnire saptamana aceasta liderii marilor puteri, dar acum vor lipsi unii dintre principalii sefi de stat sau de guvern, scrie luni agentia…

- Adunarea Generala a ONU, la New York - Potrivit unui proiect de declarație, ce va fi adoptat, statele membre se vor angaja sa acționeze de urgența pentru a transpune in realitate planul de acțiune pentru oameni, planete, prosperitate și parteneriat pentru a nu lasa pe nimeni in urma, scrie Rador.Președintele…

- Cancelarul german Olaf Scholz a discutat sambata cu prim-ministrul armean Nikol Pasinian, pentru a-si exprima ingrijorarea in legatura cu tensiunile in crestere intre Armenia si Azerbaidjan si cu redesfasurarea de trupe in regiunea disputata Nagorno-Karabah, informeaza dpa.

- Baza de operații a colegilor noștri a fost stabilita la Școala Naționala Superioara de Ofițeri de Pompieri – ENSOSP, din orașul Aix-en-Provence. Ținand cont de prognoza meteorologica, pentru diminuarea timpului de raspuns in cazul apariției incendiilor de padure, autoritațile franceze au dispus dislocarea…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat Ucraina de terorism: „Incercarea regimului de la Kiev de a ataca o zona in care se afla infrastructura civila, inclusiv aeroportul, care, intamplator, primeste si zboruri straine, este inca un act de terorism. Comunitatea…

- Atac cu drone asupra Moscovei - Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii inconjuratoare, ceea ce a dus la perturbari ale zborurilor pe unul dintre principalele aeroporturi din capitala, relateaza Reuters.Cel putin trei drone au fost interceptate pe cerul…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat un apel vineri cu privire la o extindere a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, pentru a oferi o reprezentare mai mare tarilor asiatice, africane si latin-americane, pentru a sparge ceea ce a numit drept dominatia Occidentului in lume."Majoritatea…