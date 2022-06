Stiri pe aceeasi tema

- Billie Joe Armstrong nu mai vrea sa fie un "american idiot". In plin turneu "Hella Mega", alaturi de Fall Out Boy si Weezer, liderul grupului Green Day a reactionat la decizia Curtii Supreme luata vineri de a revoca dreptul la avort in Statele Unite, asigurata de legea federala Roe v. Wade. Pe scena…

- Premierul francez Elisabeth Borne anunta ca sustine o initiativa a grupului partidului prezidential LREM de inscriere a dreptului la avort in Constitutia franceza, in urma hotararii istorice a Curtii Supreme a Statelor Unite de a revoca dreptul la avort. „Guvernul va sustine cu putere acest proiect…

- Fostul președinte Donald Trump a laudat decizia Curții Supreme a SUA de revocare a dreptului la avort, numind-o „cea mai mare victorie pentru viața dintr-o generație”, intr-o declarație facuta la cateva ore dupa ce decizia a fost pronunțata vineri, relateaza CNN.

- Premierul francez Elisabeth Borne și-a prezentat tradiționala demisie de dupa alegerile legislative, dar președintele Emmanuel Macron nu va proceda la o remaniere imediata, transmite Le Monde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Emmanuel Macron va conduce incepand de luni o Franta transformata, dupa alegeri legislative in urma carora partidul sau a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, deschizand o perioada de incertitudine si instabilitate, relateaza AFP. Coalitia presedintelui francez s-a clasat…

- Cineastul canadian David Cronenberg a declarat marti, la Festivalul de la Cannes, ca SUA "au innebunit complet", referindu-se la decizia Curtii Supreme care ar putea retrage protectia federala privind avorturile, relateaza EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele francez Emmanuel Macron a numit-o luni pe Elisabeth Borne in funcția de prim-ministru al Franței, dupa ce fostul premier Jean Castex și-a anunțat demisia. Un produs al „deep state” („Etat profond”), Borne devine a doua femeie care conduce guvernul de la Paris in ultimii 30 de ani. Tehnocrata…