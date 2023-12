Stiri pe aceeasi tema

- Situația umanitara continua sa se deterioreze in Gaza, pe masura ce forțele israeliene iși extind operațiunile terestre in intreaga enclava palestiniana. De marți, armata opereaza in orașul sudic Khan Yunis și duce „batalii intense” cu luptatorii Hamas. Conflictul a provocat „pierderi, distrugeri și…

- In acesta dimineața, cu puțin timp in urma, reprezentanții Ministerului de Externe au anunțat ca inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie ai acestora vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a intra in Egipt.

- • Negocierile continua, dar situația din teren „nu permite” evacuarea Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu (foto), a afirmat, ieri, ca peste 260 de cetateni romani si membri de familie ai acestora solicita evacuarea din Gaza, iar in prezent negocierile continua, situatia din teren nepermitand…

- Autoritațile de la București sunt pregatite sa ajute la evacuarea romanilor din Fașia Gaza, controlata de Hamas, dar nu se știe cand se va intampla acest lucru, „ținand cont de situația de securitate foarte volatila și imprevizibila”, au declarat reprezentanții Ministerului de Externe, vineri, 3 noiembrie,…

- Un prim grup format din 335 cetațeni straini și cu dubla cetațenie și 76 de palestinieni raniți au intrat miercuri din Fașia Gaza in Egipt, dupa ce punctul de trecere a frontierei Rafah a fost deschis pentru a permite o evacuare limitata. Intre timp, un nou bombardament israelian a lovit tabara de refugiati…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a emis luni, 23 octombrie, o declarație in care afirma ca toate spitalele din Fașia Gaza au ramas fara combustibil, relateaza Sky News.De asemenea, militanții Hamas au solicitat inființarea unui coridor permanent in regiune pentru a se evita o "catastrofa umanitara"."Asediul…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si de sase zile in razboi cu Israelul, a respins propunerea crearii unui coridor umanitar facuta de Egipt, pentru ca aceasta ”ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria” si ar implica noi stramutari si cautari de locuri…