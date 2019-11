Franţa cere Chinei să pună capăt detenţiei arbitrare în masă a musulmanilor uiguri Franta a cerut miercuri Chinei sa puna capat "detentiilor arbitrare in masa" din regiunea autonoma Xinjiang (situata in nord-vestul Chinei), unde mai mult de un milion de musulmani, in principal de etnie uigura, ar fi detinuti in ceea ce autoritatile de la Beijing prezinta ca fiind "centre de formare profesionala", informeaza AFP. "Solicitam autoritatilor chineze sa puna capat detentiilor arbitrare din lagare", a declarat purtatorul de cuvant al ministerului francez de externe in cadrul punctului de presa electronic organizat zilnic la Quai d'Orsay. "Invitam China, pe langa inchiderea lagarelor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca mai multe documente facute publice recent confirma faptul ca autoritațile de la Beijing comit „abuzuri semnificative” impotriva uigurilor din Xinjiang, dar și impotriva altor minoritați, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Un…

- Presedintele chinez Xi Jinping a ordonat inca din 2014 o lupta 'fara nicio mila' impotriva 'terorismului si separatismului' in regiunea Xinjiang cu majoritate musulmana, conform unor documente interne ale regimului comunist de la Beijing dezvaluite de cotidianul american New York Times…

- Un set de reguli de conduita stranse intr-un manual de morala le-a fost impus chinezilor de catre Guvern. Autoritațile comuniste vor sa-i determine pe cetațeni sa fie patrioți, sa apere onoarea Chinei și sa-i invețe pe copii cum sa ridice corect drapelul național. Codul de Conduita morala a strans un…

- Statele Unite au impus ”restrictii” de emitere a vizei americane unor oficiali din cadrul Guvernului si Partidului Comunist chineze, pe care ii acuza de faptul ca sunt ”responsabili” de o ”campanie de reprimare” a musulmanilor uiguri in regiunea semiautonoma Xinjiang, relateaza AFP.

- Statele Unite au cerut marti Natiunilor Unite sa se mobilizeze impotriva "oribilei campanii de represiune" de catre autoritatile chineze a musulmanilor uiguri, acuzand comunitatea internationala de o atitudinea prea binevoitoare fata de Beijing, informeaza AFP. "Nu putem fi singurii aparatori ai adevarului…

- China a transmis luni ca minciunile Statelor Unite privind regiunea vestica Xinjiang nu vor convinge pe nimeni, dupa ce secretarul de stat Mike Pompeo a declarat ca țara sa se va întâlni cu membrii Adunarii Generale ONU pentru a se asigura ca statul chineze este tras la raspundere pentru…

- Numarul persoanelor arestate si inchise in Xinjiang a crescut semnificativ in zece ani, conform datelor oficiale, Beijingul intarindu-si supravegherea in aceasta regiune din nord-vestul Chinei marcata de tensiuni cu musulmanii, care sunt majoritari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Conform…