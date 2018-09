Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul francez al Agriculturii a facut joi apel la mobilizare imediata pentru protectia crescatoriilor de porci, dupa ce unitatile sanitare din Belgia au confirmat doua cazuri de pesta porcina africana (PPA) la mistreti.

- Comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, a declarat ca la nivelul Comisiei Europene se are in vedere acordarea unui sprijin financiar pentru a ajuta fermierii romani afectati de pesta porcina africana. "Discutand despre pesta africana, amandoi ne-am anuntat perspectivele si impresiile vizavi…

- Aceeasi masura este in vigoare de cateva zile si in partea de est a judetului Galati, limitrofa drumului national DN25 9ca urmare a focarului de pesta descoperit in satul Vames). Persoanele care incalca interdictia privind transportul risca amenzi consistente si chiar pedeapsa cu inchisoarea.

- Cazuri de pesta porcina au fost confirmate in mai multe judete din Romania. Porcii au fost sacrificati de autoritatile sanitar veterinare, iar guvernul a luat o serie de masuri menite sa tina sub control situatia creata de raspandire a virusului pestei porcine africane. Targurile din comunele afectate…

- Bulgarii vor ridica un gard pe granita cu Romania, contra mistretilor, anunta ziarul Sofia Globe. Masura luata de bulgari este menita sa impiedice raspandirea cazurilor de pesta porcina africana, la sud de Dunare.

