- Mijlocasul Kylian Mbappe s-a declarat "dezolat" de faptul ca a ratat penaltiul decisiv al Frantei in meciul cu Elvetia, pierdut la loviturile de departajare, scor 4-5, in optimile Euro-2020. Citește și: Șeful DNA: Direcția ancheteaza persoane care dețin MAI MULȚI BANI decat este BUGETUL TOTAL…

- Fostul internațional francez Willy Sagnol (44 de ani) a spus ca „elvețienii sunt cu o clasa sub naționala noastra”. Insa pe jucatorii Elveției nu-i deranjeaza. Dimpotriva! Elvețienii vor sa scrie istorie, maine, la București, și sa elimine naționala Franței din competiție. ...

- Parisul a revenit la viața cu ocazia evenimentului Sarbatoarea Muzicii. Sute de concerte au avut loc in toata capitala Franței, inclusiv la Palatul Elysee, unde președintele Macron a ținut sa fie parte din acest prim mare eveniment de la declanșarea pandemiei.

- Record de vaccinare in Italia. 600.000 de doze de vaccin anticoronavirus au fost administrate in 24 de ore, au anuntat sambata autoritatile sanitare, care au mentionat ca peninsula ocupa locul al doilea in Europa in ceea ce priveste numarul de persoane vaccinate. „Ziua de ieri (vineri – n.r.) a stat…

- Dupa un prim text semnat in principal de militari francezi in rezerva, acum amenintati pentru aceasta cu sanctiuni, un nou articol al militarilor care denunta ''disolutia'' Frantei este in pregatire, a declarat vineri agentiei France Presse publicatia Valeurs Actuelles. ''Este un articol nou,…

- Centrul medical universitar (CHU) din Reims a anunțat ca 140 de pacienti care au mers marți sa se imunizeze impotriva COVID-19 intr-un centru de vaccinare din nord-estul Frantei au primit din greseala o injectie cu ser fiziologic in locul unei doze de Pfizer/ BioNTech, insa incidentul nu le va afecta…

- Dupa ce au petrecut 40 de zile ''in afara timpului'', sapte femei si opt barbati cu varste cuprinse intre 27 si 50 de ani, au iesit sambata la lumina dintr-o pestera din Pirinei, in sud-vestul Frantei, unde s-au izolat in cadrul unui experiment, informeaza AFP. Membrii expeditiei au…