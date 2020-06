Franţa: Centrala nucleară din Fessenheim a fost debranşată definitiv Centrala din Fessenheim, cea mai veche din centralele nucleare franceze, situata în apropierea granitei cu Germania, nu va mai produce energie electrica: al doilea reactor al sau a fost deconectat luni seara, o victorie pentru fortele anti-nucleare primita însa cu sentimente negative de angajati si locuitori, informeaza marti AFP, citata de Agerpres. "Au fost foarte multe emotii din partea echipelor Fessenheim si a întregii centrale nucleare", a declarat un purtator de cuvânt al companiei Electricité de France. Cu putin timp înaintea orei 23:00 (21:00… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

