Tanara naționala de fotbal a Franței caștiga titlul mondial, dupa victoria cu 4-2 in fața Crației. Meci frumos, cu numeroase goluri, cu un inceput ghinionist pentru croați (autogol) și o revenire spectaculoasa. Croații pareau mai stapani pe joc, iar prima repriza a fost a lor. Cea de a doua repriza a adus un plus de […]