Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Archewell, lansata de Printul Harry si sotia sa Meghan, tocmai a publicat primul sau raport pentru anii 2020 pana in 2022. Dupa cum precizeaza acest document de 24 de pagini, publicat de Daily Mail, fundatia a strans 13 milioane de dolari din care 3 milioane au fost donate unor organizatii…

- De asemenea, OMS si-a reiterat sprijinul pentru testarea Covid a calatorilor din China. Acelasi lucru s-a spus miercuri seara la Bruxelles, unde statele membre ale UE au ajuns la un acord conform caruia cele 27 de state membre sunt „incurajate” sa solicite tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte…

- Subvarianta XBB.1.5 s-a raspandit foarte rapid in Statele Unite si e pe cale sa devina varianta dominanta in cateva saptamani, reprezintand deja peste 40% din infectiile din aceasta tara. In plus, internarile in spital ale pacientilor cu Covid sunt in crestere in SUA de mai bine de o luna.Noua varianta…

- Un nou test, prezent deja in farmaciile din Franța, are capacitatea de a indica daca este vorba despre Covid sau de gripa, transmite Top Sante. Rezultatul este posibil in doar cateva minute și consta in aceeași metoda ca in testul anti-Covid clasic. Prelevarea unei probe din nas, analizata pe o banda…

- Statele membre ale Uniunii Europene urmeaza sa discute miercuri despre un raspuns comun de adoptat cu privire la calatorii care vin din China, unde epidemia de COVID-19 pare sa fi scapat de sub control, a anuntat sambata Suedia care preia de la 1 ianuarie presedintia semestriala a UE, transmite AFP.…

- Echipele africane au avut deseori evoluții surprinzatoare la Campionatele Mondiale, iar la un moment dat Coasta de Fildeș, Senegal, Camerun sau Ghana erau echipe pe care nu voia nimeni sa le intalneasca. La actuala ediție, Africa a fost reprezentata de Senegal, Tunisia, Maroc, Ghana și Camerun. Copii…

- Peste 100.000 de cazuri noi de covid-19 au fost confirmate in Franta - pentru prima oara din vara, la 19 iulie, relateaza Le Figaro, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Este alerta de sanatate publica in Franța, dupa ce o "tripla epidemie" fara precedent - Covid, gripa, bronșiolita - are o evoluție incerta, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …