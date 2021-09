Carlos ''Sacalul'', militantul de stanga autor al mai multor atacuri pe glob in anii 1970 si 1980, a solicitat miercuri reducerea pedepsei de inchisoare pe viata pe care a primit-o in Franta pentru un atentat cu grenada intr-un magazin din Paris, in 1974, transmit AFP si dpa. Ilich Ramirez Sanchez, autodeclarat "revolutionar profesionist", se afla dupa gratii dupa capturarea sa in Sudan de fortele speciale franceze, in 1994. In 2017, el a fost gasit vinovat de atacul cu grenada din 1974 de la un magazin Drugstore Publicis de pe Champs Elysees, soldat cu doi morti si 36 de raniti.…