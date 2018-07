Franta, campioana mondiala la fotbal. A invins selectionata Croatiei in finala Cupei Mondiale de Fotbal din Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Franta este noua campioana mondiala la fotbal. Echipa antrenata de Didier Deschamps a invins, in finala Cupei Mondiale 2018, selectionata Croatiei cu scorul de 4-2, duminica, pe Stadionul Lujniki din Moscova. Franta - Croatia 4-2 (Mandzukic 18 a.g, Griezmann 38 pen, Pogba 59, Mbappe 66 /…

- Selectionerii Frantei si Croatiei aliniaza formulele obisnuite in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, care va avea loc duminica, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe Stadionul Lujniki din Moscova (TVR 1, TV...

- Finala Cupei Mondiale 2018, care va decide campioana lumii, partida ce se disputa intre Franta si Croatia, este programata duminica, de la ora 18.00, pe Stadionul Lujniki din Moscova. "Cocosii" sunt in finala mondiala dupa 12 ani, in timp ce croatii sunt pentru prima data intr-o astfel de finala.A…

- Cu doar cateva ore inainte de startul finalei Cupei Mondiale, optimismul și voia buna domneau atat printre suporterii Franței, cat și printre cei ai Croației. Pe masura trecerii timpului, grupurile de fani din Paris, Zagreb sau Moscova au devenit din ce in ce mai numeroase și mai galagioase. Ramane…

- Selectionatele Danemarcei si Frantei au terminat la egalitate, 0 0, marti, la Moscova, pe stadionul Lujniki, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, iar ambele echipe s au calificat in optimile de finala dupa primul meci fara goluri al turneului, transmite Agerpres.ro. ...

- Campioana mondiala en titre, Germania, a fost invinsa surprinzator de selectionata Mexicului cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)