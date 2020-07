Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a devenit, vineri, a cincea tara care inregistreaza cele mai multe decese din cauza coronavirusului, 27.878 de victime, potrivit Ministerului Sanatatii, devansand Spania, scrie AFP, conform news.ro.Statul sud-american a raportat 1.124 de morti in ultimele 24 de ore si un numar record…

- SUA au inregistrat pana prezent circa 1,7 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 385.000 de persoane au fost declarate vindecate, potrivit acestei universitati americane. Numarul real al deceselor si contaminarilor este insa mult mai ridicat, sunt de parere expertii. Statul New…

- Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si 328.169 de decese. Expertii in sanatate sustin ca numarul de cazuri este semnificativ mai mare, avand in vedere testarile efectuate si intarzierea raportarilor. Acest lucru, spun ei, se aplica si…

- Cu doar cateva ore inainte de preconizata reluare a unor zboruri, Guvernul a „taiat" din nou aripile operatorilor de curse aeriene. Zborurile catre 12 tari raman suspendate inca 14 zile. Este vorba despre Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Franta, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii…

- Un numar total de 270.927 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la 3.877.772 de cazuri), intre care 153.367 in Europa (la 1.678.495 cazuri), cel mai afectat continent. Statele Unite ale Americii au inregistrat cele mai multe decese (75.781), fiind urmate de Regatul Unit (31.241), Italia (30.201),…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT. Un numar total de 230.309 de decese au fost inregistrate la…

- Scaderea semnificativa a poluarii atmosferice in urma masurilor de izolare la domiciliu pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa, potrivit unui studiu publicat joi. Masurile de lupta contra epidemiei au dus la o incetinire masiva a economiei…

- Milioane de copii risca sa nu beneficieze de vaccinurile vitale impotriva rujeolei, difteriei si poliomielitei din cauza intreruperii programelor de vaccinare, in contextul pandemiei de Covid-19, a atentionat Unicef. Potrivit ultimelor informatii, majoritatea tarilor au suspendat campaniile de imunizare…