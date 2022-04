Stiri pe aceeasi tema

- In Franta, campania electorala a ajuns la final. Cu trei zile inainte de turul al doilea al alegerilor prezidentiale, cei doi candidati, presedintele in exercitiu Emmanuel Macron si lidera extremei drepte Marine le Pen, au avut ultimele intalniri cu electoratul. Ce spun sondajele si ce mesaj au transmis…

- Emmanuel Macron are avansul tot mai mare in fața contracandidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen, inainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța ce vor avea loc duminica, 24 aprilie. Avansul președintelui francez Emmanuel Macron in sondajele privind intenția de vot in turul doi…

- Sambata erau așteptate proteste in toata Franța, in timp ce opozanții candidatei de extrema-dreapta la președinție Marine Le Pen incearca sa formeze un front unit pentru a o impiedica sa caștige un tur de scrutin impotriva actualului președinte Emmanuel Macron pe 24 aprilie. Fii la curent…

- Will Hutton, un jurnalist britanic, afirma ca Emmanuel Macron se confrunta cu lupta vietii sale politice. Analistul britanic crede ca alegerea lui Marine Le Pen pentru functia prezidentiala va insemna pentru Franta ce a insemnat Brexit pentru Marea Britanie.

- „Nimic nu este jucat” in ceea ce privește turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, de pe 24 aprilie, a transmis duminica dupa incheierea primului tur presedintele in exercitiu Emmanuel Macron, care s-a clasat pe primul loc, in fata candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen, relateaza…

- Primul tur al alegerilor prezidentiale se desfasoara duminica in Franta, cei aproximativ 48,7 milioane de alegatori inscrisi pe listele electorale putand sa voteze incepand cu ora locala 8.00 (06.00 GMT). Actualul sef al statului, Emmanuel Macron (La Republique en marche, LREM), spera la un al doilea…

- Campania electorala din Franța a intrat in linie dreapta. Duminica, in Franța are loc primul tur al alegerilor prezidențiale pentru care s-au inscris pe listele electorale aproape 49 de milioane de francezi cu drept de vot.

- Campania electorala din Franța se incheie la miezul nopții. 12 candidați s-au inscris in primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica, la care sunt așteptați sa voteze 49 de milioane de francezi.