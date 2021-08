Franţa boicotează o conferinţă ONU pe tema rasismului Franta a anuntat ca nu va participa pe 22 septembrie la o reuniune convocata de Organizatia Natiunilor Unite pentru a celebra Conferinta pe tema rasismului desfasurata in urma cu 20 de ani, la Durban, in Africa de Sud. Motivul este legat de declaratiile antisemite facute in contextul acelei Conferinte de la Durban precum si ulterior […] The post Franta boicoteaza o conferinta ONU pe tema rasismului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

