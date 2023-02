Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a generat cea mai mare deplasare de refugiati din Europa de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Costurile statului francez pentru cazarea și alocațiile refugiaților ucraineni au ajuns la aproape 500 de milioane de euro, pentru aproximativ 100.000 de persoane stramutate…

- Doi ruși au fost condamnați la trei ani și jumatate intr-o colonie cu regim strict pentru actiuni de sabotare a cailor ferate intr-o regiune limitrofa Ucrainei, potrivit Reuters. „Potrivit intentiei criminale, astfel de actiuni ar fi condus la deraiere, deteriorarea echipamentelor militar si feroviar,…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Presedintele Volodimir Zelenski a oferit miercuri, in mesajul sau zilnic catre compatrioti, mai multe detalii despre operatiunile de salvare de la locul prabusirii elicopterului in Brovari si a vorbit despre angajatii gradinitei si locuitorii din zona care au ajutat ranitii si au evacuat copiii. Operatiunea…

- 227 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 47 la Paris, in timpul incidentelor de dupa finala Cupei Mondiale castigata de Argentina, duminica, impotriva Frantei, a anuntat, luni, Ministerul de Interne. 14.000 de politisti si jandarmi au fost dislocati in toata tara, inclusiv 2.750 la Paris,…

- Ministerul de Interne polonez a anuntat ca Jaroslaw Szymczyk, seful Politiei poloneze, a fost ranit si spitalizat dupa ce un cadou primit in timpul unei vizite in Ucraina a explodat in sediul politiei din Varsovia. In comunicatul publicat joi, un purtator de cuvant a declarat ca parchetul investigheaza…

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, alocarea a inca 500 de milioane de euro pentru Ucraina, in cadrul pachetului de asistenta financiara pentru Kiev, arata Agerpres. Astfel, valoarea totala a creditelor disponibile pentru Ucraina din partea UE de la declansarea invaziei ruse, in 24 februarie acest…