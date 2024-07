Stiri pe aceeasi tema

- EURO 2024 continua cu doua meciuri extrem de așteptate in optimile de finala, programate luni, 1 iulie. Incepand cu ora 19:00, Franța și Belgia se vor infrunta intr-un duel intens pentru un loc in sferturile de finala. Ulterior, de la ora 22:00, Portugalia va intalni Slovenia, echipele urmand sa joace…

- Derby-ul fazei optimilor de finala la EURO 2024 aduce fața in fața doua din primele trei echipe ale lumii la ora actuala. Franța și Belgia se infrunta pentru calificarea in sferturile de finala, luni, 1 iulie, de la 19:00. Tot luni, dar de la ora 22:00, este programat duelul Portugalia – Slovenia. ...

- Drumurile care leaga Franța de Belgia vor fi inchise luni, in timpul meciului din optimile de finala dintre cele doua națiuni de la Euro, au anunțat zece primari ai comunelor de frontiera, care doresc sa "previ...

- Romania se afla pe locul 5 in topul naționalelor susținute de fani in faza grupelor de la Campionatul European de fotbal 2024 din Germania, potrivit unui clasament intocmit de presa din țara gazda a competiției, informeaza News.ro. Naționala tricolora fost incurajata din tribune de peste 92.000 de suporteri…

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European din Germania . Meciul va avea loc pe 2 iulie, pe „Football Arena“ din Munchen, de la ora 19.00. Reamintim ca echipa noastra a castigat Grupa E, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea in Grupa D. Castigatoarea…

- Danezii au avut o posesie superioara a mingii si cele mai multe ocazii, Christian Eriksen fiind cel care a dirijat jocul de la mijlocul terenului, dar nu au reusit sa le transforme in gol in cea de-a treia remiza a lor din acest turneu. Site-ul oficial UEFA da Danemarca pe locul secund in grupa, locul…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a speranței de viața, in perioada 2019 – 2023, dintre țarile UE, relateaza Agerpres. Cu toate acestea, Romania ramane insa in coada clasamentului speranței de viața, mult sub media UE.Potrivit Eurostat, cea mai mare crestere a sperantei de viata din 2019 si…

- Spania este tara din Uniunea Europeana (UE) cu cea mai mare speranta de viata, de 84 de ani, si se afla peste media comunitara, care este de 81,5 ani. Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din UE, de 76,6 ani, potrivit ultimelor date actualizate vineri de agentia comunitara de statistica…