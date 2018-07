Stiri pe aceeasi tema

- Min. 65: Fellaini trimite cu capul, din careu, la o palma de bara Min. 52: 1-0 FRANȚA! Umtiti inscrie cu o lovitura de cap, dupa un corner Min. 50: Giroud trage din careu, mingea este deviata MIN. 46: A INCEPUT REPRIZA A DOUA MIN. 45, PAUZA! FRANȚA – BELGIA 0-0 Min. 40, ocazie FRANȚA: Pavard […] The…

- MIN. 45, PAUZA! FRANȚA – BELGIA 0-0 Min. 40, ocazie FRANȚA: Pavard trage de la 6 metri, lateral dreapta, Courtois scoate in corner Min. 35, ocazie FRANȚA: MBappe centreaza pe jos, Giroud lovește prost mingea, de la 8 metri de poarta Min. 32, ocazie FRANȚA: Pavard centreaza, Giroud trimite cu capul,…

- Min. 35, ocazie FRANȚA: MBappe centreaza pe jos, Giroud lovește prost mingea, de la 8 metri de poarta Min. 32, ocazie FRANȚA: Pavard centreaza, Giroud trimite cu capul, mingea se duce afara Min. 22, ocazie BELGIA: Toby Alderweireld trimite tare, la colțul lung, de la 15 metri, Lloris scoate spectaculos,…

- Franța – Belgia este prima semifinala a Campionatului Mondial de Fotbal Rusia 2018, care va incepe de la 21:00, ora Romaniei. Daca Franța nu constituie o surpriza, fiind și favorite, Belgia a dat marea lovitura! A ieșit dintr-o grupa in care favorite era Anglia. Ramai pe CANCAN.RO pentru a urmari meciul…

- Belgia și Anglia sunt favoritele lui Ladislau Boloni pentru finala Campionatului Mondial de fotbal 2018. Semifinalele sunt: Belgia – Franța (marți, ora 21:00) și Croația – Anglia (miercuri, ora 21:00). Libertatea: Domnule Boloni, credeți ca s-au calificat in semifinale cele mai bune echipe de la Mondial?…

- Macron a afirmat, in mai, la un forum economic desfasurat la Sankt Petersburg, ca va asista la un meci de la Cupa Mondiala daca Franta se va califica in semifinale. Intrebat daca Macron va vizita Rusia, dupa ce Franta a acces in semifinale, un reprezentant al presedintiei a declarat: "Da, se va duce".…

- Brazilia a fost eliminata de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia și trofeul va ramane in Europa! In competiție au ramas doar echipe de pe batranul continent. ”Diavolii roșii” i-au scos din cursa pentru cupa pe brazilieni, dupa ce au condus cu 2-0 inca de la pauza.Brazilia a fost prima…

- Franța și Australia debuteaza azi la Campionatul Mondial 2018. Cele doua se dueleaza de la ora 13:00, in primul meci din Grupa C. Meciul va fi liveTEXT cu video și foto pe GSP.RO și in direct pe TVR 1 și TVR HD. liveVIDEO și TEXT de la ora 13:00 » Franța - Australia Click AICI pentru liveTEXT Echipele…