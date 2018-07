Stiri pe aceeasi tema

- This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFE #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy— Paul Pogba (@paulpogba) July 10, 2018

- Franța a invins-o la limita pe Belgia, 1-0, și e prima finalista a Mondialului din Rusia. Unicul gol al partidei a fost reușit de Samuel Umtiti, in minutul 51. Francezii vor intalni in finala invingatoarea partidei Croația - Anglia, care se joaca miercuri, de la ora 21:00. ...

- Thibaut Courtois, portarul in varsta de 26 de ani al Belgiei, ataca modul in care Franța a jucat in semifinala Campionatului Mondial cu Belgia caștigata cu 1-0 de naționala "Cocoșului galic". "A fost un meci frustrant. Franța s-a aparat in 40 de metri. Au fost mai defensivi decat orice alta echipa pe…

- Pour l'eternite. Acesta a fost titlul de la prima pagina a ziarului L'Equipe, imediat dupa ce Franța cucerit Mondialul din 1998. Acum, francezii au din nou motive de bucurie. Naționala lui Deschamps a invins-o pe Belgia, 1-0, și va lupta duminica, impotriva Croației sau Angliei, pentru al doilea triumf…

- Campionatul Mondial din Rusia și-a consumat prima semifinala, iar Franța este echipa care merge in marea finala de la Moscova.Franța a trecut cu 1-0 de Belgia, printr-un gol marcat de fundașul Barcelonei, Samuel Umtiti, in minutul 51. Adversara Franței in marea finala se va decide in…

- Petre Grigoraș, fost antrenor al echipei Pandurii, crede ca finala Campionatului Mondial din Rusia va fi intre Belgia și Croația. „Toți vor Franța – Anglia și o sa fie Belgia – Croația. Toate sunt echipe care au aratat destul...

- Franța și Belgia joaca marți, de la ora 21:00, in semifinala Campionatului Mondial 2018. Meciul va fi in direct pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.RO. Eden Hazard și Thorgan Hazard ii vor infrunta pe albaștri la Sankt Petersburg, in semifinalele Mondialului. "Toata lumea știe ca Zidane a fost idolul meu",…

- Fericire fara margini in Belgiei dupa ce nationala tarii s-a calificat in semifinalele Campionatului Mondial in semifinalele Campionatului Mondial. Miile de suporterii s-au dezlantuit dupa victoria belgienilor in fata Braziliei si au dat startul nebuniei.