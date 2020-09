Franța: Bărbat rănit grav în urma unui atac cu cuțit, la Paris. Agresorul a fugit Un barbat înarmat cu un cutit a ranit grav o persoana, dupa care a fugit, într-un incident care a avut loc duminica la Paris, au informat pentru AFP surse din cadrul prefecturii de poliție din capitala franceza.



Victima a fost transportata la spital, a adaugat prefectura, fara a oferi însa mai multe informatii privind starea sa de sanatate.



Motivele acestui atac, comis în jurul orei 15.00 GMT la Gara de Nord din Paris, nu sunt cunoscute deocamdata, potrivit prefecturii. Ancheta în acest caz a fost încredintata politiei judiciare pariziene.



