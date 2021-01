Franța avertizează: Mutațiile virusului echivalează cu o nouă epidemie Franta are probabil nevoie de un nou lockdown din cauza transmiterii comunitare a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica la postul BFM TV consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, Jean-Francois Delfraissy. „Daca nu inasprim masurile, ne vom regasi de la jumatatea lunii martie intr-o situatie extrem de dificila. Vom avea probabil nevoie sa intram din nou in lockdown”, anticipeaza responsabilul francez. „Saptamana acesta va fi critica, politicienii trebuie sa decida”, a indicat Delfraissy, sugerand ca noul noul lockdown, care ar fi al treilea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

