Stiri pe aceeasi tema

- Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate.…

- Ministrul francez de Interne Gerald Darmanin a apreciat ca noaptea de vineri spre sambata a fost mult mai calma decat precedenta, in pofida faptului ca au fost cel putin 471 de arestari, ca urmare a revoltelor izbucnite dupa ce un tanar de origine algeriana, in varsta de 17 ani, Nahel, a fost ucis marti…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a convocat joi, 29 iunie, o reuniune de criza si a denuntat ”violente nejustificabile” dupa a doua noapte de ciocniri declansate de moartea unui adolescent ucis de politie in apropiere de Paris, transmite Agerpres . Dupa moartea lui Nahel M., un adolescent de 17…

- Autoritatile franceze spera ca tensiunile sa se calmeze joi odata cu un mars al tacerii convocat in semn de omagiu pentru tanarul Nahel, dupa doua nopti de violente declansate de moartea adolescentului de 17 ani, ucis de un politist in apropiere de Paris dupa ce incercase sa scape de un control rutier,…

- Autoritatile franceze spera ca tensiunile sa se calmeze joi odata cu un mars al tacerii convocat in semn de omagiu pentru tanarul Nahel, dupa doua nopti de violente declansate de moartea adolescentului de 17 ani, ucis de un politist in apropiere de Paris dupa ce incercase sa scape de un control rutier,…

- Violentele au continuat, miercuri seara, in toata Franta, in special in regiunea pariziana, unde Nahel, in varsta de 17 ani, a fost ucis de un politist dupa ce a refuzat sa se supuna, scrie AFP.Situatia a inceput sa devina tensionata dupa ora 23.00 (21.00 GMT) la Nanterre, la aproximativ 15 km vest…

- Patru persoane, inclusiv trei ofițeri de poliție, au murit duminica devreme intr-un accident rutier grav in apropiere de Villeneuve-d'Ascq, in Franța. Alte doua persoane sunt in stare grava la spital, conform declarațiilor Ministerului de Interne de la Paris, preluate de site-ul televiziunii de știri…

- In urma violențelor și tensiunilor inregistrate luni in marile orașe din Franța, un polițist a suferit arsuri și aproximativ alți 108 polițiști au fost raniți, dintre care circa 20 la Paris, a declarat Gerald Darmanin, transmite HuffPost. Ministrul francez de Interne a mai precizat ca 291 de persoane…