Franţa: Atacurile cibernetice asupra spitalelor, comise cel mai probabil de organizaţii de tip mafiot (ministru) Organizatii de tip mafiot, dintre care multe cu sediul in Europa de Est, au fost cel mai probabil in spatele recentului val de atacuri cibernetice asupra unor spitale din Franta, si nu puteri straine, a declarat joi ministrul francez pentru tehnologie digitala, Cedric O, potrivit Reuters.



"In privinta spitatelor, dupa toate probabilitatile, nu este vorba de puteri straine, ci mai degraba de organizatii de tip mafiot - deseori situate in tari estice, dar nefiind limitate doar acolo - care incearca sa obtina bani", a spus Cedric O la postul de televiziune France 2.



Ministrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

