Stiri pe aceeasi tema

- Inca din prima zi a anului 2023 au fost doua decizii care au facut ca tranzactiile si creditele imobiliare pentru locuinte sub 100.000 de euro sa fie tot mai greu de realizat din cauza taxelor si a dobanzilor care au crescut Respondentii sunt sceptici cu privire la evolutia pietei imobiliare in cursul…

- Nurofenul conține o substanța care l-ar putea scoate de pe piața! Ce afecțiuni poate provoca Nurofenul conține o substanța care l-ar putea scoate de pe piața! Ce afecțiuni poate provoca Mai multe medicamente, printre care Sudafed și Nurofen, ar putea avea efecte secundare ingrijoratoare. Autoritațile…

- Inceputul anului 2023 pare sa aduca vești bune pentru clujeni. In luna ianuarie prețurile sunt pe trend de scadere, așadar exista șanse sa se echilibreze treptat. La inceput de an numarul de tranzacții imobiliare – case, terenuri și apartamente – a scazut puternic in toata țara, arata datele oficiale…

- Inflația a avut un impact major asupra evoluției economice din țara noastra și nu numai. De luni de zile, mancarea, activitațile de divertisment și calatoriile se scumpesc periodic. Cat costa o cina romantica de Valentine’s Day la restaurantele din Romania. Cați bani trebuie sa scoata cuplurile din…

- Prețurile alimentelor au continuat sa creasca in Europa, in ciuda faptului ca inflația a scazut pentru a doua luna consecutiv in decembrie, potrivit datelor comunicate miercuri de Eurostat, agenția europeana de statistica. In decembrie, inflația prețurilor la alimente a fost de 18,2% in UE și de 16,2%…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2-, intr-o sesiune volatila, dupa ce datele neasteptat de puternice privind locurile de munca din SUA au ridicat ingrijorari cu privire la ratele mai mari ale dobanzilor si pe masura ce investitorii au cautat mai multa claritate cu privire la iminentul…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 0,2%, la 78,51 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) din SUA a urcat cu 0,1%, la 73,77 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, ambele contracte au coborat cu peste 8%, in contextul in care pietele energiei…

- Intr-o economie de piața, prețurile la produse și servicii se pot modifica in orice moment, fie ca vorbim despre o creștere ori despre o scadere a acestora. Cuprins: Ce este inflația? Care sunt cauzele apariției inflației? Cum se calculeaza rata inflației? Fenomenul economic denumit inflație se manifesta…