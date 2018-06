Zece persoane care aveau legaturi cu ultra-dreapta radicala au fost arestate sambata seara in Franta, in special in Corsica, de catre serviciile antiteroriste in cadrul unei anchete privind un proiect de atac ce viza musulmani, au anuntat duminica surse judiciare si apropiate anchetei, relateaza AFP.



Acesti suspecti aveau "un plan de a comite un atac violent cu detalii slab definite in acest stadiu si care viza persoane de confesiune musulmana", a precizat o sursa apropiata anchetei.



Directia Generala de Securitate Interna (DGSI) a indicat ca ''suspectii erau organizati…