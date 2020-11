Franța are "cel mai mare număr de cazuri" de Covid 19 din Europa, 1,6 milioane Franța este &"țara din Europa cu cel mai mare numar de cazuri&" de contaminare de catre noul coronavirus de la începutul pandemiei, a declarat joi directorul general al sanatații, Jérôme Salomon, potrivit AFP.



Țara a înregistrat 1,6 milioane de cazuri din cele &"peste 8 milioane de persoane afectate&" pe continent, a detaliat el în timpul unei conferințe de presa la Ministerul Sanatații.



Observând ca al doilea val &"este brutal și se raspândește rapid&", el a anunțat ca au fost înregistrate peste 58.000 de noi infecții în ultimele…

Sursa articol: hotnews.ro

