Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost arestate în Franța dupa ce președintele Emmanuel Macron a fost palmuit de un barbat în timpul unei plimbari în regiunea Drome din sud-estul Franței, relateaza Reuters citând presa franceza.BFM TV și RMC au publicat o înregistrare video distribuita…

- Emmanuel Macron a vorbit, intr-o conferința de presa susținuta in timpul unei vizite avute in sud-vestul tarii, despre perspectiva eliminarii obligativitatii de a purta masca in aer liber, spunand ca acest lucru ''se va face intr-un mod diferentiat'' in functie de regiune.''Perspectiva in care traim…

- Emmanuel Macron a vorbit, intr-o conferința de presa susținuta in timpul unei vizite avute in sud-vestul tarii, despre perspectiva eliminarii obligativitatii de a purta masca in aer liber, spunand ca acest lucru ''se va face intr-un mod diferentiat'' in functie de regiune.''Perspectiva in care traim…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, s-au vaccinat anti – coronavirus dupa ce campania de vaccinare anti – coronavirus din țara s-a extins pentru toți adulții. „La fel ca Brigitte si cu mine, ca 25 de milioane de francezi deja, mergeți sa va vaccinați! Pentru a ne proteja, pentru…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, vineri, ca va oferi o distincție speciala pentru cadrele medicale care au decedat in timp ce erau in prima linie a luptei cu pandemia de coronavirus, potrivit France24 . El a aratat ca distincția intitulata „decedat in serviciul republicii” va fi creat…

- Franta a depasit pragul de 20 de milioane de persoane care au primit cel putin o doza de vaccin impotriva coronavirului, inainte de relaxarea restrictiilor anti-COVID de miercuri, 19 mai, informeaza Agerpres , care preia AFP si La Tribune. Presedintele Emmanuel Macron si primul ministru francez au facut…

- Franta a atins, sambata, pragul de 20 de milioane de persoane care au primit cel putin o doza de vaccin impotriva coronavirusului, au anuntat presedintele Emmanuel Macron si premierul Jean Castex.

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri ca toate persoanele de 18 ani sau mai mult din Franța se vor putea vaccina anti-COVID incepand de la 15 iunie. Liderul a precizat ca adolescenții care fac parte și din categoriile vulnerabile se pot imuniza incepand din acest weekend, informeaza…