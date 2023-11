Franța anunță verdictul asupra extrădării Prințului Paul Lambrino în România Soarta Prințului Paul Lambrino, cunoscut sub numele de Paul al Romaniei va fi decisa de o curte de apel din Paris in cursul zilei de astazi. Totul a inceput in anul 2020, cand Paul Lambrino a fost condamnat in apel de catre Inalta Curte de Casație a Romaniei la 3 ani și 4 luni de inchisoare pentru trafic de influența, spalare de bani și dare de mita. Paul Lambrino a ajuns in atenția autoritaților, dupa ce, in perioada 2006 și 2013, a colaborat cu o banda de infractori pentru a recupera proprietați pe care le pretindea ca moștenitor al familiei regale romanești, printre care padurea Snagov și ferma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

