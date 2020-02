Franța anunță primul deces din cauza coronavirusului în Europa Ministrul sanatații din Franța a anunțat sambata ca un pacient de 80 de ani infectat cu coronavirusul a incetat din viața la Paris, potrivit BFMTV.fr.Primul deces din Europa din cauza coronavirusului a avut loc in Franța. Cazul a fost anunțat de ministrul Sanatații, Agnes Buzyn.Victima este o femeie chineza de 80 de ani, originara din provincia Hubei, epicentrul epidemiei.Acesta sosise in Franța pe 16 ianuarie și fusese spitalizata pe 25 ianuarie, dupa ce a prezentat primele simptome. Starea sa s-a degradat rapid in ultimele zile, a precizat oficialul francez. Doar trei alte morți au mai avut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

