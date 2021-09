Franţa anunţă o conferinţă internaţională privind Libia în luna noiembrie Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a informat, luni, la New York, ca tara sa va gazdui in luna noiembrie o conferinta internationala consacrata Libiei, in contextul in care tara nord-africana se pregateste pentru alegerile programate sa aiba loc la sfarsitul lunii decembrie, informeaza marti Reuters. Organizata impreuna cu Germania si Italia, conferinta va avea loc pe 12 noiembrie, iar scopul sau este acela de a se asigura ca este respectat calendarului electoral, dar si de a discuta despre plecarea luptatorilor straini de pe teritoriul tarii producatoare de petrol din nordul Africii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

