Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 2 februarie, Franța va incepe sa elimine din masurile menite sa lupte impotriva pandemiei de COVID-19, printre care se numara și purtarea mastii in exterior impusa in anumite zone, a anunțat joi premierul Jean Castex.

- "Avem deja unele dificultati in a controla impunerea pasaportului de vaccinare. Aceste dificultati ar fi si mai mari daca am face vaccinarea obligatorie", a declarat Castex presei locale, relateaza Reuters.Remintim ca Franta a inregistrat, miercuri, un numar record de peste 332.252 de cazuri noi de…

- Marea Adunare a Franței a adoptat proiectul de lege care transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. vine dupa trei zile de dezbateri tumultoase, alimentate de afirmatiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care si-a declarat intentia de a-i „scoate din sarite” pe cei…

- "Avem deja unele dificultati in a controla impunerea pasaportului de vaccinare. Aceste dificultati ar fi si mai mari daca am face vaccinarea obligatorie", a declarat Castex presei locale, relateaza Reuters.Remintim ca Franta a inregistrat, miercuri, un numar record de peste 332.252 de cazuri noi de…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat luni ca in raspuns la o raspandire rapida a variantei Omicron a COVID-19 guvernul restrange intervalul pentru booster la trei luni de la patru, dar nu vor fi restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou, relateaza Reuters. Jean Castex a afirmat de asemenea…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat luni ca in raspuns la o raspandire rapida a variantei Omicron a COVID-19 guvernul restrange intervalul pentru booster la trei luni de la patru, dar nu vor fi restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou, relateaza Reuters.

- Bilanț PARȚIAL 19 decembrie| 499 de noi cazuri COVID și 53 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 19 decembrie| 499 de noi cazuri COVID și 53 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 19 decembrie 2021, ora 10.00,…

- Sofonea crede ca, din contra, evolutia de pana acum a aratat ca virusul a devenit nu doar mai transmisibil, ci si mai agresiv. Abia pe termen lung noul coronavirus s-ar putea „imblanzi”, dar asta dupa ce ar fi capabil sa mai provoace milioane de victime in intreaga lume, daca nu se va avansa cu vaccinarea.ntr-un…