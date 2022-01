Franța anunță că nu va rămâne în Mali dacă prețul este prea mare Statele europene care lupta împotriva militanților islamiști din Mali vor încerca sa gaseasca o modalitate de a-și continua misiunea, dar exista limite în ceea ce privește prețul pe care Franța este dispusa sa îl plateasca pentru a ramâne acolo, a declarat sâmbata ministrul francez al apararii, Florence Parly, potrivit Reuters.



Relațiile dintre junta militara din Mali și partenerii sai internaționali sunt pe cale sa se rupa deoarece aceasta nu a reușit sa organizeze alegeri dupa doua lovituri de stat militare.



Miercuri, junta a cerut Franței… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

