Franța: Anchetă privind dineuri clandestine la Paris. Este menționată și prezenţa unor miniştri Ministri francezi au participat la cine clandestine, încalcând masurile sanitare în vigoare? O ancheta a fost deschisa duminica dupa difuzarea unui reportaj în care o sursa anonima sustine acest lucru, relateaza Agerpres citând AFP.



Canalul privat M6 a difuzat vineri seara un reportaj realizat cu o camera ascunsa într-un loc prezentat ca "un restaurant clandestin situat în cartierele selecte", unde participantii si chelnerii nu poarta masti si nu respecta gesturile bariera.



Canalul a difuzat si alte imagini ale unei petreceri cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministri francezi au participat la cine clandestine, incalcand masurile sanitare in vigoare? O ancheta a fost deschisa duminica dupa difuzarea unui reportaj in care o sursa anonima sustine acest lucru, noteaza AFP, citata de Agerpres. Canalul privat M6 a difuzat vineri seara un reportaj realizat…

- Roxana Maracineanu, Ministrul delegat al Sporturilor din Franta, a declarat ca turneul de la Roland Garros s-ar putea amâna din cauza pandemiei de Covid-19. Ar fi pentru al doilea an consecutiv când competiția de la Paris și-ar schimba data de disputare.„Amânarea turneului…

- Franta a accelerat in acest sfarsit de saptamana campania de vaccinare impotriva coronavirusului, injectand sambata 220.000 de doze, dublu fata de sambata trecuta, la care se adauga alte 250.000 de doze facute vineri, a informat ministrul sanatatii Olivier Veran. Potrivit Hotnews , in Franta, in numai…

- Varianta sud-africana de Covid-19 are denumirea științifica de B.1.351 sau 501Y.V2 și vineri a fost identificata pentru prima data in Romania. Varianta B.1.351 a fost identificata pentru prima data la mijlocul lunii decembrie in Africa de Sud, iar pana in prezent a fost depistata in aproape 50 de tari.…

- Tesla, compania miliardarului Elon Musk, va infiinta o fabrica in statul Karnataka din sudul Indiei, unde va produce vehicule electrice, conform unui document consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . “Compania americana Tesla va deschide o unitate de productie a vehiculelor electrice in Karnataka”,…

- Ministrul peruan de externe, Elizabeth Astete, si-a anuntat demisia duminica, dupa ce si-a recunoscut "marea greseala" de a se fi vaccinat impotriva COVID-19 in ianuarie, inaintea categoriilor prioritare, noteaza AFP preluat de agerpres. "I-am prezentat presedintelui tarii scrisoarea de demisie din…

- Elevii și profesorii cu simptome COVID vor fi testați cu teste rapide antigen. Acestea vor fi distribuite prin DSP. Elevii care vor merge de luni la scoala nu au nevoie de adeverinta medicala de la medicul de familie, iar copiii si profesorii cu simptome specifice COVID vor fi testati cu teste antigen,…

- Mexicul va primi 24 de milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, a anuntat luni presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Am vorbit cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin (...) si i-am multumit pentru decizia de a ne trimite…