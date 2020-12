Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au ajuns inca la un acord privind cotele de pescuit in cadrul negocierilor privind relatiile post-Brexit, anunta Comisia Europeana, conform agentiei de presa Reuters."Nu am identificat inca o solutie in problema pescuitului", a declarat un purtator de…

- Negocierile Marii Britanii cu Uniunea Europeana privind viitoarele relatii bilaterale „au luat sfârsit”, a anuntat vineri Guvernul Boris Johnson, atribuind vina Bruxellesului, relateaza Mediafax.„Negocierile comerciale au luat sfârsit: UE le-a pus capat efectiv…

- Liderii financiari ai G7 vor anunta marti ca se opun lansarii monedei stabile Libra a Facebook (stablecoin) pina cind va fi reglementata corespunzator, se arata intr-un proiect al declaratiei G7, consultat de Reuters. G7 grupeaza economiile cele mai dezvoltate, respectiv SUA, Japonia, Germania, Franta,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a comunicat duminica cancelarului german Angela Merkel ca trebuie facute progrese in negocierile comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana in urmatoarele zile pentru a acoperi "lacunele semnificative" existente, transmite Reuters., potrivit Agerpres Premierul…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa ajunga la un acord privind relatia post-Brexit inainte de inceputul lunii noiembrie, iar Blocul nu trebuie sa accepte o intelegere proasta doar de dragul de a ajunge la un compromis, a declarat duminica ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe,…

- Administratia Emmanuel Macron a criticat dur, vineri, atitudinea Guvernului Boris Johnson in negocierile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit, avertizand ca Bruxellesul nu va ceda "intimidarilor", informeaza cotidianul Financial Times."Sigur ca semnalele…

- Secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, si-a exprimat marti opozitia fata de revenirea la regulile de disciplina bugetara care existau in Uniunea Europeana inainte de a fi suspendate in contextul crizei Covid-19, transmite AFP."Nu ne putem imagina reintroducerea…

- Bancile si alti participanti pe pietele financiare din Uniunea Europeana vor avea termen pana la mijlocul lui 2022 pentru a-si reduce "dependenta excesiva" de casele de clearing cu sediul in Marea Britanie, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite Reuters potrivit Agerpres. Regatul Unit, care…