- Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a anuntat vineri ca ambasadorii acreditati în Statele Unite si Australia au fost rechemati pentru consultari ca urmare a "gravitatii exceptionale" a anuntului încheierii unui parteneriat strategic între Washington, Londra si…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri seara ca Franța iși retrage imediat ambasadorii in SUA și Australia, ca protest fața de afacerea submarinelor nucleare dintre cele doua țari, care scoate Franța dintr-o ințelegere de miliarde de dolari. Le Drian a declarat…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP. Acest anunt…

- Franta a incheiat, vineri seara, evacuarile din Afganistan., a anuntat ministrul Apararii, Florence Parly. Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate, dintre care 2.600 de afgani. "Operatiunea Apagan, declansata la 15 august la cererea presedintelui Republicii, s-a incheiat in aceasta seara",…