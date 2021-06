Franţa: Ambasadorii, chemaţi în ajutor pentru a atrage turiştii Secretarul de stat francez care raspunde de turism a discutat vineri prin videoconferinta cu circa treizeci de ambasadori francezi, dupa anuntarea clasificarii care determina conditiile de primire a turistilor in Franta incepand cu 9 iunie, relateaza AFP.



Guvernul francez a publicat vineri o clasificare bazata pe culori (verde, portocaliu si rosu) care stabileste ce calatori care vin in Franta incepand cu data de 9 iunie vor putea sa intre fara test PCR si care vor fi supusi in continuare restrictiilor.



"S-a intrat in cele 15 zile decisive pentru a genera dorinta, a declansa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

