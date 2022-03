Doua convoaie franceze formate din autospeciale de interventie și ambulante, care transporta echipamente medicale si de salvare, vor fi oferite serviciului ucrainean pentru situații de urgența. Aceste convoaie, reprezinta prima contributie a Frantei la HUB-ul umanitar de la Suceava, și va ajunge in Romania sambata, 26 martie a.c. (in jurul orei 18:00). Din primul convoi […] The post Franța ajuta Ucraina. Primele doua convoaie ajung in HUB-ul umanitar de la Suceava: 50 de autospeciale de pompieri cu 50 de tone de echipamente și 21 de ambulanțe noi.Plus 100 de pompieri și salvatori francezi first…