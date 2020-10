Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de origine cecena, a decapitat un profesor de istorie dintr-o suburbie a Parisului. Atacatorul a fost impușcat ulterior de poliție, iar autoritațile au catalogat atacul ca fiind de natura terorista. Un adolescent care striga „Allahu Akbar” pe strazile suburbiei Conflans-Saint-Honorine, situat…

- Un profesor francez care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed a fost decapitat vineri in apropiere de Paris, iar atacatorul sau a fost impuscat mortal de politie, relateaza AFP. Potrivit unei surse din politie, victima era un profesor de istorie in Conflans Sainte-Honorine, in regiunea…

- Un profesor a fost decapitat, vineri, la Conflans-Sainte-Honorine, in apropiere de Paris, iar atacatorul a fost ucis de politie.Potrivit presei franceze, in acest caz s-a sesizat parchetul antiterorist, care a deschis o ancheta pentru "asasinat legat de un act terorist". Surse din politie…

- Ancheta vizand faptele petrecute in jurul orei locale 17.00 (18.00, ora Romaniei), in apropierea unei scoli, a fost deschisa pentru 'asasinat in legatura cu o actiune terorista' si 'asociere infractionala terorista criminala', a indicat Parchetul national antiterorist (Pnat) pentru AFP. Citeste…

- Investigatiile sunt desfasurate in urma unei plangeri ale unor pacienti si familii ale victimelor COVID-19 la Curtea de Justitie a Republicii (CJR), singura instanta abilitata sa judece acte comise de membri ai guvernului in exercitarea functiilor lor.La 7 iulie a fost lansata o ancheta…

- Supectul, care se afla in Franța din 2017, „isi asuma fapta pe care o plaseaza in contextul republicarii caricaturilor (cu profetul Mahomed de catre Charlie Hebdo, n.red.), pe care nu a suportat-o”, a spus una dintre surse, anunța Hotnews. In atac au fost raniți doi jurnaliști. Anchetatorii au prins…

- Atacul cu arma alba de vineri din Paris a fost ”in mod clar un act de terorism islamist”, a spus ministrul francez de Interne. Vineri seara, alte cinci persoane au fost arestate preventiv. Suspectii, barbati, au fost retinuti in timpul unei razii in suburbia pariziana Pantin. In prezent, in custodia…

- Un barbat înarmat cu un cutit a ranit grav o persoana, dupa care a fugit, într-un incident care a avut loc duminica la Paris, au informat pentru AFP surse din cadrul prefecturii de poliție din capitala franceza.Victima a fost transportata la spital, a adaugat prefectura, fara a oferi…