Adunarea Nationala a Frantei a adoptat marti un foarte controversat proiect de lege privind 'securitatea globala', care sanctioneaza difuzarea cu rea-credinta de imagini cu politisti aflati in timpul interventiilor, relateaza AFP. Criticata de opozantii sai, propunerea prezentata de majoritatea prezidentiala - LREM si aliatul sau Agir - a primit unda verde in Adunarea Nationala, de unde va merge spre examinare in Senat. Adoptarea sa in camera legislativa inferioara survine intr-un context in care imagini cu politisti care brutalizau imigranti si un jurnalist au inflamat dezbaterea in tara.…