- CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Din 1 aprilie, in Moldova este instituita starea de urgența, care va fi in vigoare dura pana pe 30 mai. Deputații din Parlamentul moldovenesc au decis sa impuna regimul starii de urgența din cauza coronavirusului de tip nou. Insa analistul politic Vitalie Andrievschi…

- Numeroase tari din Europa continua sa impuna noi masuri anti-epidemice. Cehia a prelungit starea de urgenta, in anumite magazine din Belgia se intra doar pe baza de programare, iar in Italia mai mult de jumatate din tara se afla in scenariul rosu. Italia ramane in lockdown pentru inca o luna. Cu aproape…

- Examenul de evaluare naționala in 2021 va fi reprogramat. Elevii de clasa a opta vor susține examenul dupa cel de bacalaureat, și nu inainte, cum prevede in prezent structura anului școlar 2020-2021. „Examenul de evaluare naționala se va muta dupa examenul de bacalaureat și in acest fel incercam sa…

- In regiunea Dunkerque din nordul Frantei vor fi instituite 'masuri suplimentare de franare' a epidemiei de COVID-19, a anuntat marti biroul premierului Jean Castex, potrivit France Presse. Epidemia a luat amploare la Dunkerque, unde rata de incidenta a fost luni de 91 de cazuri la 100.000 de…

- In Catalonia, scena unei tentative de secesiune de Spania in 2017, au loc duminica alegeri regionale intr-un context dominat de epidemie si in urma carora prim-ministrul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, spera dislocarea de la putere a separatistilor, noteaza France Presse. Alegerile - mentinute de…

- Președinta Maia Sandu și-a inceput, ieri seara, vizita de lucru la Paris, pe care o efectuiaza la inițiativa Președintelui francez Emmanuel Macron. Discuțiile in prima zi a vizitei oficiale au avut loc cu Richard Ferrand, Președintele Adunarii Naționale, și cu membrii Grupului de prietenie Franța -…

- Frumoasa frație in numele CULTURII, frumos gest: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu felicita conducerea Muzeului ASTRA pentru reușita de a accesa Granturile SEE 2014 - 2021 in cadrul Programului RO-CULTURA și pentru lansarea proiectului „Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor…

- Parlamentul grec s-a pronuntat joi in favoarea achizitionarii din Franta a 18 avioane de lupta Rafale, ceea ce este un "mesaj pozitiv", si-a exprimat satisfactia ministrul apararii, Nikos Panagiotopoulos, relateaza AFP. Proiectul de lege a fost aprobat de majoritatea guvernamentala de dreapta, de principalul…