- Guvernul condus de Sebastian Kurz va analiza datele privind numarul cazurilor de infectie si urmeaza sa aplice un plan de relansare treptata a economiei, a anuntat cancelarul austriac. „Sa nu ne grabim sa tragem, insa, concluzii doar pentru ca exista unele semnale pozitive. Dar va pot promite…

- Bilantul mondial al epidemiei de coronavirus a depasit joi 50.000 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, potrivit news.ro.Numarul cazurilor de infectari se apropie de un milion, tarile cele mai afectate sunt: Statele Unite, Italia si Spania. Citește și: Victor Costache…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 45.371 de morti pe plan global, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 900.000 de cazuri de infectare, cele mai multe in Statele Unite, scrie Mediafax.Bilantul pandemic este in prezent de 45.371 de morti pe plan mondial, unde s-au inregistrat…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP.Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.Statele…

- Președintele Donald Trump a spus marți seara ca urmeaza doua saptamani extrem de dificile pentru Statele Unite. „Suntem in razboi cu un virus mortal. Vreau ca fiecare american sa fie pregatit pentru zilele grele care urmeaza. Ne asteapta doua saptamani foarte dificile,” a spus presedintele Donald Trump.…

- Autoritatile italiene au declarat, joi seara, ca 3.858 de persoane au fost infectate, iar 148 au murit pe fondul epidemiei de COVID-19. In acelasi timp, Marea Britanie si Elvetia au anuntat primele pierderi de vieti omenesti cauzate de coronavirus. In Franta, numarul mortilor a ajuns la sapte.

- Un functionar al Agentiei Europene pentru Aparare a fost infectat cu virusul Covid-19 in cursul unei deplasari in Italia, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Informatia a fost confirmata de Comisia Europeana. "Avem confirmarea acestui caz",…