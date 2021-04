Stiri pe aceeasi tema

- Franta a decis sa suspende "pana la noi ordine" toate zborurile intre Brazilia si Franta din cauza ingrijorarilor legate de varianta braziliana a coronavirusului, a anuntat marti prim-ministrul Jean Castex in parlament, relateaza AFP si Reuters. "Am luat nota ca situatia se agraveaza si am decis sa…

- Politiciana de extrema dreapta Marine Le Pen si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale de anul viitor din Franta, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa tinuta vineri, Le Pen a apreciat ca victoria ei ar fi in intregime ''plauzibila''. Lidera…

- În vreme ce în state precum Croația sau Franța masurile anti-Covid se înaspresc, mai multe state europene relaxeaza masurile restrictive. Printre acestea Finlanda, Belgia și Grecia. Guvernul din Finlanda a retras o propunere de introducere a unor interdictii de iesire din…

- Omul politic francez miliardar, Olivier Dassault, unul dintre mostenitorii grupului de aviatie Dassault – producatorul avioanelor Falcon, Mirage si Rafale – si-a pierdut viata duminica in urma unui accident de elicopter in timpul unui zbor privat. Deputatul Olivier Dassault era fiul lui Serge Dassault,…

- Miscarea franceza de extrema dreapta Generatia Identitara (Generation identitaire GI) a fost dizolvata miercuri, in cadrul unei sedinte de Guvern, a anuntat pe Twitter ministrul francez de Interne Gerald Darmanin, care afirma despre aceasta asociatie ca prezinta „caracterul unei militii private” ce…

- Primarul de extrema dreapta din Perpignan, un oraș din sud-vestul Franței, a decis luni sa redeschida patru muzee municipale marți, fara sa aștepte opinia guvernului cu privire la aceste instituții închise de la sfârșitul lunii octombrie pentru a combate pandemia, potrivit AFP.Câteva…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat vineri despre Iran si alte dosare de politica externa intr-o intalnire virtuala cu omologii sai din Marea Britanie, Franta si Germania, in contextul analizarii posibilitatilor de a reinvia acordul nuclear iranian, informeaza Reuters. …